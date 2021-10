Ben jij op zoek naar een leuk tijdschrift voor meisjes? Op bladenhuis.nl vind je verschillende proefabonnementen op tijdschriften voor meisjes in de leeftijd van 5 tot 13 jaar. Weet je nog niet zeker welk meidenblad je moet kiezen? Met een proefabonnement maak je eerst kennis en ontdek je of deze bij je past.

Met een proefabonnement op het tijdschrift Tina zit je altijd goed. Tina is het leukste meidenblad van Nederland voor meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. In Tina vind je leuke knutseltips, quizjes, nieuws over je favoriete sterren en recepten voor meisjes die nu al gek zijn op koken. Het tijdschrift Tina is altijd een feestje om te lezen.





Naast Tina, heeft ook Katrien Duck heeft haar eigen maandblad, speciaal voor meiden. Met Katrien Duck lees je de leukste stripverhalen over Katrien en haar nichtjes Lizzy, Juultje en Babetje, de romantische afspraakjes met Donald en haar uitstapjes met de Duckstadse Damesclub. Het meidenblad Katrien Duck is geschikt voor iets jongere meisjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Maar vergeet ook Donald Duck Junior en Donald Duck Extra niet! Deze tijdschriften zijn geschikt voor meisjes in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.





Nieuwsgierige meisjes kunnen kiezen voor het tijdschrift Zo Zit Dat. Dit informatieve blad staat vol met leuke weetjes, van natuur tot wetenschap. Zo Zit Dat is geschikt voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar.