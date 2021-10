Ben jij op zoek naar een leuk vrouwentijdschrift? Op b ladenhuis.nl vind je verschillende proefabonnementen op de leukste vrouwenbladen. Of je nu op zoek bent naar een proefabonnement voor jezelf, of iemand wil verrassen; op bladenhuis.nl is er voor iedere vrouw een tijdschrift te vinden die bij haar past.

Bij bladenhuis.nl hebben we een ruim aanbod tijdschriften voor dames. Wat dacht je van de populaire weekbladen Libelle en Margriet? In Libelle vind je elke week inspiratie om het leven nóg leuker te maken. In het tijdschrift Margriet lezen vrouwen alles over gelukkig en gezond ouder worden. Een ander populair vrouwenweekblad is Flair. In dit tijdschriften lees je alles over gezondheid, psyche, carrière, mode, recepten en nog veel meer wat jij als vrouw wil weten.





Voor jonge vrouwen die ook moeder zijn, is het maandblad Kek Mama populair. Het tijdschrift Ouders van Nu is geschikt voor (aanstaande) moeders die alles willen weten over zwangerschap, opvoeding en nog veel meer wat jij als moeder wil weten.





Het luxe maandblad Nouveau is een glossy vol mode, beauty en cultuur. Dit vrouwentijdschrift is er voor stijlvolle en sprankelende 50+ vrouwen. In Nouveau lees je alles over leuk en aantrekkelijk ouder worden.

Vrouwen die dol zijn op showbizz-en royaltynieuws, kunnen kiezen voor een proefabonnement op het tijdschrift Story. In dit tijdschrift lezen vrouwen alles over spraakmakende roddels, BN’ers, royalty en nog veel meer.